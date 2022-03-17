İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sahte içki sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ve fiziki takip neticesinde şüphelilerin kimlik bilgileri ve faaliyet gösterdikleri adres belirlendi.

Sahte içkinin depolandığı alandan kamyonetlere yüklenerek dağıtımının yapılacağının tespiti üzerine Jandarma ekiplerince operasyon düzenlendi.

Kamyonetler takibe alındı

Sahte içkileri taşıdığı belirlenen 2 kamyoneti takibe alan ekipler, araçları Sultangazi Habipler Mahallesi'nde durdurdu. Operasyonda, R.Y.A ve M.T. gözaltına alındı.

Kamyonetlerdeki aramalarda 1500 litre sahte rakı ile beşer litrelik bidonlarda toplam 1500 litre etil alkol ele geçirildi.

İki şüpheli, "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet" suçu kapsamında ifadeleri alınarak, adli makamlara sevk edildi.