Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 14:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Niğde'de durdurulan kamyonlardan 2 milyon 900 bin kaçak makaron çıktı
[Fotoğraf: AA]
Niğde'de kaçakçılara geçit verilmiyor. Ekiplerin şüphe üzerine durdurduğu kamyondan 2 milyon 900 bin makaron çıktı, gözaltına alınan şüphelilerden biri tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde 2 kamyonu durdurdu.
Araçlardaki aramada, 2 milyon 900 bin kaçak makaron bulundu.
Gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı, diğerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
[Fotoğraf: AA]
Etiketler: Niğde Kaçakçılık Makaron
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