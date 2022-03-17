Haber Giriş: 17 Mart 2022 Perşembe 15:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meteoroloji'den fırtına uyarısı: Saatte 75 kilometre hız bekleniyor
[Fotoğraf: İHA]
Ege Denizi ve Batı Akdeniz'de yarın itibarıyla fırtına bekleniyor. Şiddetli rüzgarın bazı bölgelerde saatte 75 kilometre hıza ulaşması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde rüzgarın yarın sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (saatte 50 ila 75 kilometre) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazartesi günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'de (Antalya Körfezi) ise rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın pazar günü öğle saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Etiketler: Fırtına Meteoroloji
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