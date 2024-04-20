Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.

Serik'te minarenin külahı yıkıldı

Fırtına nedeniyle, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Çıtlıklı Camisi minaresinin külahı yıkılarak, yanındaki portakal bahçesine düştü. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, fırtına etkisini sürdürüyor. Denizleri de etkileyen fırtına nedeniyle dalga yüksekliği 7 metreyi aştı. Vatandaşlar, rüzgara rağmen sahillerde yürüyüş yaptı.