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Türkiye
AA 20.04.2024 11:29

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

Antalya'da fırtına ve sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde bazı ağaçlar devrildi, Kemer ilçesinde rüzgarın saatteki hızı 118 kilometreye ulaştı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu
[Fotograf: AA]

Fırtına nedeniyle Konyaaltı Sahili'ndeki bazı ağaçlar devrildi, işletmeler uçuşan şemsiye ve tezgahlarını tutmaya çalıştı.

Denizde dev dalgalar oluştu. Fırtına ve dalgaya rağmen bazı vatandaşlar sahile inerek fotoğraf çektirdi. Kentte sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı, bazı bölgelerde trafikte aksama yaşandı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğünden alınan verilere göre, rüzgarın saatteki hızı kent merkezinde 68,4, Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri'nde ise 118 kilometreye ulaştı.

Antalya'da kuvvetli rüzgar ve yağış etkili oldu

Serik'te minarenin külahı yıkıldı

Fırtına nedeniyle, Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'ndeki Çıtlıklı Camisi minaresinin külahı yıkılarak, yanındaki portakal bahçesine düştü. Ekipler, bölgede çalışma başlattı.

Hava sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü Antalya'da, fırtına etkisini sürdürüyor. Denizleri de etkileyen fırtına nedeniyle dalga yüksekliği 7 metreyi aştı. Vatandaşlar, rüzgara rağmen sahillerde yürüyüş yaptı.

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