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Türkiye
AA 20.04.2024 11:16

Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca geçen yıl yapılan hava kirliliğinin önlenmesine yönelik denetimlerde, Çevre Kanunu'na aykırı faaliyette bulunan 496 tesise toplam 110 milyon lira idari para cezası kesildi, çevre kirliliği oluşturan 86 işletmeye de faaliyeti durdurma cezası verildi.

Havayı kirleten tesislere 110 milyon lira idari para cezası uygulandı

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla sanayi tesisleri ve diğer faaliyetlere yönelik denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemleri ile 773 sanayi bacasındaki kirletici parametreler 7 gün 24 saat izleniyor ve aykırı durumda olanlara hemen müdahale ediliyor.

Çevre mevzuatı kapsamında bacasına Sürekli Emisyon Ölçüm Sistemi kurma zorunluluğu bulunmayan sanayi tesislerinin emisyonları ise periyodik olarak bacalarında yapılan ölçümlerle denetleniyor.

Bu kapsamda geçen yıl hava kirliliğine yönelik 8 bin 450 denetim yapıldı. Çevre mevzuatında belirlenen usul ve esaslara, sınırlama ve yasaklamalara aykırı olarak emisyon verdiği tespit edilen 496 tesise 110 milyon lira idari para cezası uygulandı, 86 tesis için ise faaliyet durdurma kararı verildi.

Bakanlık tüm süreçleri online takip ediyor

Bakanlık tarafından sahada yapılan denetimlerin yanı sıra hava kalitesi izleme çalışmalarının etkin bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla ülke genelinde 8 Bölgesel Temiz Hava Merkezi kuruldu.

Türkiye'deki 81 ilde toplam 380 hava kalitesi izleme istasyonu ile uluslararası standartlara uygun hava kalitesi çevrim içi ölçülüyor.

Bu ölçümler tam otomatik cihazlarla yapılıyor, istasyonlardan anlık alınan ölçüm sonuçları saatlik ortalamalar halinde, "Ulusal Hava Kalitesi İzleme Ağı"na gönderiliyor. Ölçüm sonuçları ham veri olarak "www.havaizleme.gov.tr" adresinden ve cep telefonundan kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu veriler, çevreye ilişkin karar alma süreçlerinde kullanılıyor.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
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