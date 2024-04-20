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Türkiye
DHA 20.04.2024 10:08

Antalya Körfezi'nde denizanası göçü tamamlandı

Antalya Körfezi'nde her yıl kış mevsiminde başlayan ve bu yıl önceki yıllara göre uzun süren denizanalarının göçü tamamlandı.

Antalya Körfezi'nde denizanası göçü tamamlandı

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, denizanası göçü nedeniyle denizden ve denizanalarından numuneler alarak inceleme yaptı.

İnceleme sonrası denizanalarının Mısır ve Lübnan bölgelerinden çoğalıp Antalya Körfezi'nden geçiş yaptıkları tespit edildi. Uzmanlar, geçişin kısa sürede tamamlanacağını belirtti.

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi'nden Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu yaptığı açıklamada, denizanalarının geçişinin tamamlandığını ve dipte kalan denizanalarının da öldüğünü belirtti.

Gökoğlu, "Gönül rahatlığıyla hem vatandaşlarımız hem de turistler denize girebilir" dedi.

Geçişin uzun sürmesinin nedeninin küresel ısınmayla birlikte canlıların daha erken ve uzun süren göç dönemleri yaşaması olduğu aktarıldı.

Prof. Dr. Gökoğlu, denizanaları göçüne müdahale edilmesinin imkansız olduğunu söylerken, turizmcilerin kendisini sıklıkla arayarak ne yapacaklarını sorduklarını belirtti. Gelecek yıl da aynı göçün olacağı ve bunun doğal bir süreç olduğu ifade edildi.

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