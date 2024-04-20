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Türkiye
İHA 20.04.2024 10:05

İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

İzmir’de kaza yapan otomobilin takla atması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı
[Temsili Fotoğraf]

Dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkiinde meydana gelen olayda Y.B. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Batuhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde bulunan yolcu P.A.G. hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı. 

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