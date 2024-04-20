İzmir’de trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 yaralı

Dün akşam saatlerinde Buca ilçesi Atatürk Caddesi Kaynaklar mevkiinde meydana gelen olayda Y.B. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Kazanın şiddetiyle takla atan otomobil, kaldırıma çıkarak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede araç içerisinde bulunan Batuhan Kahraman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü ve araç içerisinde bulunan yolcu P.A.G. hastaneye kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralılardan P.A.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu aktarıldı.