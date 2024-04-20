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Türkiye
AA 20.04.2024 10:58

Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Kırklareli'nde 2 katlı tarihi binada çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Karakaş Mahallesi Karakaşbey Sokak'taki kafe olarak kullanılan Geç Osmanlı dönemine ait 2 katlı tarihi binada yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına Toplumsal Olaylara Müdahale Araçları (TOMA) da müdahale bulunuyor.

Tarihi binanın yanında bulunan 4 katlı apartmanında mantolamanın yanması üzerine bina sakinleri tahliye edildi.

Kırklareli'nde tarihi binada çıkan yangına müdahale ediliyor

Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz bölgeye gelerek ekiplerin çalışmalarını taklip ediyor.

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