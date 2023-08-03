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Türkiye
AA 03.08.2023 13:52

Antalya'da hayvanlara 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı

Antalya'da Berkem Aslan Diyarı sakinleri, yaz mevsiminin en sıcak ve boğucu günlerini tanımlayan "eyyam-ı bahur"dan etkilenmemesi için farklı yöntemlerle serinletiliyor.

Antalya'da hayvanlara 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı
[Fotograf: AA]

Hava sıcaklığının 33 dereceye, nem oranını ise yüzde 70'e ulaştığı Antalya'da sıcak havalar insanlar kadar hayvanları da etkiliyor.

Antalya'da hayvanlara 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı

Manavgat ilçesinde bulunan ve barındırdığı 27 aslanın yanı sıra kaplan, ayı, maymun, timsah, sürüngenler, deniz aslanı ve foklar ile kenti ziyaret eden turistlerin ve Antalyalıların ilgi gösterdiği yaşam parkında eyyam-ı bahur tedbirleri alındı.

Antalya'da hayvanlara 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı

Hayvanların sıcak havalardan korunmaları için belirli aralıklarla kafeslerindeki fıskiyeler açılıyor. Ayı, timsah ve kaplan gibi hayvanlar da yaşam alanlarına kurulan havuzlara girerek serinliyor.

Ayı, maymun ve sürüngenlere de soğuk yiyecekler verilerek eyyam-ı bahuru rahat atlatmaları amaçlanıyor.

Antalya'da hayvanlara 'eyyam-ı bahur' önlemleri alındı

Yaşam parkındaki alageyik ve ördekler de yaşam alanlarındaki gölgelik alanlarda duruyor.

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