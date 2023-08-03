Emniyet ülke genelinde trafik denetimi yaptı

EGM'den yapılan açıklamaya göre, trafik güvenliğinin sağlanması, usulsüzlük ile suistimallerin en aza indirilmesi ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla 26-30 Temmuz'da ülke genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 43 bin 161 araç sürücüsünün denetlendiği uygulamalarda, 172 araçta standart dışı plaka kullanımı, 56 tescilli aracın plakasız veya plakaları eksik olarak kullanıldığı ve 3 araçta ikiz plaka tespit edildi.

Ekiplerce, 3 bin 909 aracın şasi numaraları incelendi. Çalışma kapsamında 22 araç plakasında tahribat yaparak okunurluğunun bozulduğu, 29 araçta plakaların farklı yerlere takıldığı, 2 araçta sahte plaka kullanıldığı belirlenirken, 2 çalıntı araç tespit edilerek işlem yapıldı.

Alkol ve uyuşturucu madde denetimi

Alkol ve uyuşturucu madde kullanımına bağlı meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesi amacıyla araçlara yönelik denetimler gerçekleştirildi.

Bu kapsamda, 37 bin 22 ticari araç sürücüsü denetlenirken, 376 sürücünün alkol etkisinde araç kullanmasından, 16'sının ise teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden dolayı sürücü belgeleri geçici olarak alındı.

Ayrıca, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 2 sürücüye işlem yapıldı.

Diğer araçlara yapılan denetimler kapsamında 50 bin 481 araç sürücüsü kontrol edildi. Sürücülerden 1171'inin alkol etkisinde araç kullanmaktan, 45'inin ise teknik cihazla ölçüm yapılmasını kabul etmediğinden dolayı sürücü belgeleri geçici olarak alındı.

Denetimlerde, uyuşturucu madde etkisinde araç kullanan 4 sürücü tespit edildi.