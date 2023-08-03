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Türkiye
AA 03.08.2023 11:06

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan kamyonetin tarlaya savrulması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı
[Fotograf: AA]

Suriye uyruklu Hüsen Feris idaresindeki kamyonet, Bursa-Çanakkale kara yolunun kırsal Fevzipaşa Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak tarlaya savruldu.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler, açık kasa kamyonette bulunan kişilerden Mukaddes Can ve Suriye uyruklu Emine el Mohammed'in öldüğünü belirledi.

Bursa'da tarım işçilerini taşıyan araç kaza yaptı: 3 ölü, 11 yaralı

Yaralanan sürücü Feris ile araçtaki 10 kişi Bandırma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Abid Muhammed ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne götürülürken yolda yaşamını yitirdi.

Araçtaki tarım işçilerinin, kırsal Tophisar Mahallesi'ne gitmek üzere Karacabey ilçe merkezinden yola çıktıkları öğrenildi.

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