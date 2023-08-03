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Türkiye
AA 03.08.2023 11:55

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçiler, yaşadıkları ülkelere dönüyor.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
[Fotograf: AA]

Kapıkule Sınır Kapısı başta olmak üzere Edirne'deki diğer sınır kapılarından dönüş yoluna geçen gurbetçiler, özlem ve sevinçle geldikleri Türkiye'den ayrılmanın burukluğunu yaşıyor.

Almanya'ya dönen Ahmet Şahin, tatilini memleketi Çorum'da geçirdiğini söyledi.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Akrabalarını ve arkadaşlarını ziyaret ettiğini belirten Şahin, "Tatil güzel geçti her yıl gelmeye çalışıyorum. 1995'ten beri gurbetteyiz dönerken burukluk yaşıyoruz, eşi dostu bırak gidiyoruz." dedi.

İrfan Türker de ailesiyle güzel bir tatil geçirdiğini dile getirdi.

Almanya'ya döndüğünü ve Türkiye'den ayrılmanın çok zor olduğunu anlatan Türker, "Ailemizin yanından gözyaşlarıyla ayrıldık. Gelecek seneyi şimdiden iple çekiyoruz." diye konuştu.

Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı

Tatilde ailesini ziyaret ederek bol bol gezdiklerini anlatan İbrahim Terkivatan ise sevinçle geldikleri ana vatanlarından üzüntüyle ayrıldıklarını vurguladı.

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