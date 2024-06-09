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Türkiye
AA 09.06.2024 01:46

Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde çıkan yangında, içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin bulunduğu fabrika kullanılamaz hale geldi.

Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Aşağıoba Mahallesi Antalya Toptancilar Birligi Sitesi'nde içerisinde kimyasal tarım ürünlerinin yer aldığı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, jandarma, AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fabrika araç ve yaya girişine kapatılırken, vatandaşlar tedbir amaçlı bölgeden uzaklaştırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Öte yandan AFAD ekipleri de fabrikada yer alan kimyasal zirai ürünlerin yanmasından dolayı kimyasal sızıntıya karşı ölçüm gerçekleştirdi.

Yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Kullanılamaz hale gelen fabrikada soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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