Açık 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.06.2024 01:14

Manisa'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri zarar gördü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde etkili olan sağanak ve dolu, tarım arazilerine zarar verdi. Bir mahallede ise fırtınanın etkisiyle cami minaresinin külahı uçtu.

Manisa'da sağanak ve dolu: Tarım arazileri zarar gördü
[Fotograf: AA]

Tepeköy, Caberfakılı, Işıklar, Killik, Gümüşçay, Caberkamara, Ilgınköy, Çakırcaali, Sobran mahallerinde akşam saatlerinde sağanak ve dolu etkili oldu.

Bölgede üzüm bağları ile ekili arazilerdeki ürün, yağış nedeniyle zarar gördü.

Ilgınköy Mahallesi'nde fırtınanın etkisiyle cami minaresinin külahı uçtu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Özer Demir basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu yağışının bağları olumsuz etkilediğini söyledi.

Ekili alanlarda oluşan zararla ilgili çalışma başlattıklarını anlatan Demir, "İlk tespitlerimize göre zararın yüzde 60 ile yüzde 100 arasında olduğunu tahmin ediyoruz. Zaten rekoltede bir düşüklük vardı. Bir de afet çiftçilerimiz olumsuz yönde etkiledi. Devletimizden çiftçilerimize destek, hatta mümkünse afet bölgesi ilan edilmesini bekliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek." dedi.

ETİKETLER
Manisa Sağanak Fırtına Yağış
Sıradaki Haber
6. Etnospor Kültür Festivali 3. gününde devam etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:48
Antalya'da fabrikada çıkan yangın kontrol altına alındı
00:50
Bakan Fidan bazı büyükelçilikler için yeni görevleri tebliğ etti
00:46
Türkiye'nin ikinci astronotu Atasever: Türkiye çok önemli bir uzay ülkesi haline geliyor
00:29
6. Etnospor Kültür Festivali 3. gününde devam etti
23:51
Ankara'da sağanak etkili oldu: Ayaş yolu kontrollü olarak trafiğe açıldı
23:11
Emine Erdoğan, Ampute Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti
İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: 210 Filistinli katledildi
İsrail Nuseyrat Mülteci Kampı'nı vurdu: 210 Filistinli katledildi
FOTO FOKUS
Filistinli kaynaklar: İsrail Nuseyrat'a yardım tırıyla sızdı
Filistinli kaynaklar: İsrail Nuseyrat'a yardım tırıyla sızdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ