6. Etnospor Kültür Festivali 3. gününde devam etti

Dünya Etnospor Konfederasyonu tarafından düzenlenen organizasyona Atatürk Havalimanı ev sahipliği yapıyor.

Festivalin üçüncü gününde geleneksel sporlar, oyunlar ve sanatlar ile gastronominin de arasında yer aldığı birçok alanda etkinliklere devam edildi.

Vatandaşlar, atlı güreş, atlı okçuluk, atlı cirit, akrobasi ve savaş sanatları ile kökbörü gösterilerini ilgiyle takip etti. Ziyaretçiler, birçok geleneksel sporu ve oyunu deneyimleme fırsatı buldu.

TRT'de yayınlanan Tozkoparan İskender dizisinin oyuncuları, izleyicileriyle bir araya geldi.

Etnospor Kültür Festivali heyecanı devam ediyor.



Festivalin iletişim sponsoru olan TRT'nin standı ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.



TRT Çocuk‘un sevilen çizgi filmleri ile TRT 1'in sevilen dizilerinin karakterleri sevenleriyle bir araya geldi. pic.twitter.com/c6H7wHVFd6 — TRT HABER (@trthaber) June 8, 2024

Etnospor Kültür Festivali'nin üçüncü gününde Fetih Yağlı Güreş müsabakaları yapıldı. Rakiplerini mağlup eden İsmail Balaban ile Mustafa Taş finalde karşı karşıya geldi. Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği finalde Taş'a üstünlük kuran İsmail Balaban, şampiyon oldu.

AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, festivali ziyaret etti. Müsabakaları ve gösterileri takip eden Akar, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

Mazhar Alanson'dan Etnospor Kültür Festivali'nde konser

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen festivalde Grup Genç'in ardından sahneye çıkan Alanson, "Sarı Laleler", "Psipokatım" ve "Tam Ortasındayım"ın arasında olduğu sevilen parçalarını dinleyiciler eşliğinde söyledi.

Festivalde kurulan oba çadırlarını çok beğendiğini söyleyen Alanson, sahneden gençlere seslenerek, "Önce 'oh hayat güllük' diyorsunuz. Fakat yaşlar ilerledikçe hayatın dikenli tellerinde geçerken, bakıyorsunuz ki 'hayatta bazı şeyleri yapmak mecburen, mecburiyetten'." ifadelerini kullandı.

Alanson, yaklaşık 1 saat sahnede kaldı.

Festival kapsamında yarın ayrıca Kıraç ve Grup Yürüyüş'ün yanı sıra Zeynep Betül Akyıldız çocuk şarkıları konseri verecek.