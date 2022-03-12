Haber Giriş: 12 Mart 2022 Cumartesi 19:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da durdurulan kamyondan 16 bin litre kaçak akaryakıt çıktı
[Fotoğraf: AA]
Antalya'nın Manavgat ilçesinde kaçak akaryakıt operasyonu düzenlendi. Bir kamyondan 16 bin litre kaçak akaryakıt çıktı, bir şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede kaçak akaryakıt satışı yapanların yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, D-400 kara yolu eski Kum Yolu mevkiinde bir kamyonu durdurdu.
[Fotoğraf: AA]
Kamyonda yapılan aramada, 16 bin litre karışım akaryakıt, 1000'er litre kapasiteli 16 plastik yer üstü tankı bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.G. hakkında adli işlem başlatıldı.
Etiketler: Antalya Kaçakçılık Akaryakıt
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