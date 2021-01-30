Konyaaltı ilçesinde berberlik yapan Resul Akça, müşterisinin saçını kesip yıkadıktan sonra kullandığı fön makinesi bir anda alev alınca büyük panik yaşandı.

Berber Akça'nın bir anlık refleksle elektrik kablosunu prizden çıkarması, müşterisinin saçının ve kendisinin de elinin yanmasını engelledi.

Berber Resul Akça iş yerinde kullandığı makinelerin kaliteli olmasına özen gösterdiğini ve ilk defa başına böyle bir olay geldiğini söyledi:

"Müşterimin saçını kuruluyordum. Kablonun makineye bağlandığı yerde, küçük bir patlamayla alev çıktı. Hızla kabloyu prizden çektim. Şaşkınlık yaşadık. 15 yıldır berberlik yapıyorum. Kaliteli ürünler almaya özen gösterir, kullandığım makinelere dikkat ederim. İlk defa başıma böyle bir olay geldi."