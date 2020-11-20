Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 21:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Antalya'da aranan 46 şüpheli yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan 46 şüpheli yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğinden 80 personelin katılımıyla kent merkezi ve ilçelerinde değişik suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda, çeşitli mahkemelerce hakkında arama kararı bulunan 46 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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