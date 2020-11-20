Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 20:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muğla'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Milas ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Muğla İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollardan temin edilen 350 parça tarihi eserin ilçede satılmaya çalışıldığı bilgisine ulaştı.
Alıcı gibi şüphelilerle irtibata geçen ekipler, Boğaziçi Mahallesi'nde buluştukları M.Ö, Z.B, Y.R.M. ve S.G'yi gözaltına aldı.
Sıradaki Haber
Depremzedeler için yapılan geçici konaklama merkezinde sona gelindi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz