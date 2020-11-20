Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 19:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Konya'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Konya'nın Ilgın ilçesinde kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Asım Aygül idaresindeki kamyonetle İsmail Alkan'ın kullandığı otomobil, Beykonak yolu Eldeş Kavşağı'nda çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Hakan Alkan ve Mehmet Emin Demir yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Demir, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
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