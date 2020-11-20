Ankara İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, Etimesgut ve Sincan ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, ekiplerce şüphelilerin bulunduğu 5 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 16 gram esrar, 9 kök kenevir bitkisi, kenevir yetiştirmede kullanılan çok sayıda malzeme ve esrar içiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Operasyonda 21 kişi gözaltına alındı.