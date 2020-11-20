Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 17:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Osmaniye'de 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokak karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Osmaniye'de 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokakta bugünden itibaren karantina uygulaması başlatıldı.
Bazı bölgelerdeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vakalar ve temaslılar nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.
Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol altına almak amacıyla ikinci bir emre kadar 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokak karantina alındı.
İşte karantinaya alınan o yerler:
Merkeze bağlı Akyar köyü, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Yeşiltepe Mahallesi ile merkez Gebeli Mahallesi 10553 Sokak ve Karaçay ile Cumhuriyet mahalleleri ortak 6002 Sokak.
Etiketler: Koronavirüs
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