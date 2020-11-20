Bazı bölgelerdeki yeni tip koronavirüs (COVID-19) pozitif vakalar ve temaslılar nedeniyle İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yeni kararlar alındı.

Bulaşın önlenmesini sağlamak, halk sağlığını korumak ve salgının kontrol altına almak amacıyla ikinci bir emre kadar 1 köy, 1 mahalle ve 2 sokak karantina alındı.

İşte karantinaya alınan o yerler:

Merkeze bağlı Akyar köyü, merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi Yeşiltepe Mahallesi ile merkez Gebeli Mahallesi 10553 Sokak ve Karaçay ile Cumhuriyet mahalleleri ortak 6002 Sokak.