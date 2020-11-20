Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 bin litre kaçak içki, kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, üzüm ezme makinesi ile şişeleri kapatmak için kullanılan 120 mantar ele geçirildi.