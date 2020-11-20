Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 18:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde şüphelilerin evlerine düzenlenen operasyonda 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şubesi ekipleri, piyasaya kaçak içki sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, Babaeski ilçesine bağlı Karahalil beldesinde düzenlediği operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada, 2 bin litre kaçak içki, kaçak içki imalatında kullanılan düzenek, üzüm ezme makinesi ile şişeleri kapatmak için kullanılan 120 mantar ele geçirildi.
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