Genelkurmay Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği açıklandı.

Görüşmede, NATO ile ilgili güncel konular ele alındı.