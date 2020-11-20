Haber Giriş: 20 Kasım 2020 Cuma 19:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Genelkurmay Başkanı Güler, Orgeneral Wolters ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters ile telefonda görüştü.
Genelkurmay Başkanlığının Twitter adresinden yapılan açıklamada, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Avrupa Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanı (SACEUR) Orgeneral Tod D. Wolters arasında bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği açıklandı.
Görüşmede, NATO ile ilgili güncel konular ele alındı.
Etiketler: NATO
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