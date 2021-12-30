Kentte ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı görevlendirilen AFAD personeliyle birlikte Kumluca Koordinasyon Merkezinde 18 personel, 4 dalgıç, 6 araç ve 3 bot, merkezdeki koordinasyonda ise 20 personel, 6 araç, 3 dalgıç ve 3 bot hazır bulunuyor.

İnsani Yardım Arama Kurtarma Derneği'nden 6 personel ve bir araç, Suda Arama Kurtarma Derneği'nden 10 personel ve bir araç hazır bekletiliyor.

Farklı ilçelerden ihbarlar geldi

Antalya Valiliğince kent genelinde gerekli önlemlerin alındığı ve uyarıların yapıldığı anlatılan açıklamada, "Antalya Merkez, Aksu, Döşemealtı, Kepez, Kemer, Konyaaltı, Kumluca, Manavgat ve Muratpaşa ilçelerinden 112 Acil Çağrı Merkezine toplam 50 ihbar gelmiştir. Su baskını ihbarlarına belediye ve itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Yapılan ölçümler neticesinde son 24 saat içerisinde rüzgar hızının Kemer'de 124 km/sa, Antalya Körfezinde 144 km/sa, Kaş'ta 98 km/sa olarak ölçüldüğü, yağış miktarının Döşemealtı'nda 147 kg/m2, Kepez'de 130 kg/m2, Muratpaşa'da 114 kg/m2, Kemer'de 139 kg/m2, Korkuteli'de 136 kg/m2, Kumluca'da 78 kg/m2 ve Finike'de 54 kg/m2 olarak gerçekleştiği kaydedildi.