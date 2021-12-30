Haber Giriş: 30 Aralık 2021 Perşembe 18:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bisiklet süren çocuk, kamyonetin çarpması sonucu hayatını kaybetti
[Fotoğraf: İHA ]
Ataşehir’de caddede bisiklet süren 12 yaşındaki çocuk, kamyonetin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
25. Sokak’ta bisiklet kullanan Yusuf Ş’ye, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi’ne çıktığı sırada bir tırı sollamaya çalışan 34 TIY 25 plakalı kamyonet çarptı. 7. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Yusuf Ş. çarpmanın etkisiyle yola savruldu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin hayatını kaybettiğini belirlediği Yusuf Ş’nin cenazesi Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Etiketler: İstanbul
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