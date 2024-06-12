Az Bulutlu 33.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2024 17:42

Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Antalya'da polis ekipleri düzenledikleri operasyonda iki ayrı depoda 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirdi.

Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, kaçak içkinin Muratpaşa ilçesinde depolandığı ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

İki depoda yapılan aramalarda, 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi.

Antalya'da 3 milyon 550 bin şişe kaçak içki ele geçirildi

Operasyonda yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında "5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet etmek" suçundan adli işlem yapıldı.

Emniyetten operasyona ilişkin yapılan yazılı açıklamada, cumhuriyet tarihinin tek seferde ele geçirilen en yüksek miktardaki "kaçak alkol" operasyonunun gerçekleştirildiği ifadesine yer verildi. 

ETİKETLER
Antalya Kaçak İçki
Sıradaki Haber
Malatya'da yaban keçisi avına 613 bin 980 lira ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:01
Kahramanmaraş'ta ormanlık alanlara girişler 31 Ekim'e kadar yasaklandı
17:54
Yardım malzemesi taşıyan "İyilik Treni"nin 20'ncisi Afganistan'a ulaştı
17:47
Altınboynuz siyaha büründü
17:33
Rusya: Ukrayna askeri üslerindeki uçak park yerleri ve altyapısını vurduk
17:23
Bayram alışverişini sosyal medyadan yapanlara 'dolandırıcılık' uyarısı
17:11
Johnson & Johnson "bebek pudrası" davalarında ABD eyaletleriyle anlaştı
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ