72 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında ilk duruşma

4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada başka dosyalardan tutuklu olan ve bu davada tutuksuz yargılanan Atilla Öz, Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı ile tutuksuz Nebi K. ile müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu. Diğer sanıklar Mustafa Timurbanga, Lütfi Timurbanga ve Hüseyin N. ise duruşmaya katılmadı.

Ahmet Doğan, kendisinin inşaatla ilgisinin olmadığını, savcılık iddianamesinde fiili müteahhit olarak belirtildiğini ancak hiçbir zaman müteahhitlik yapmadığını savundu.

Tepebaşı da müteahhit olmadığını belirterek, inşaat yapımında söz sahibi kişilerin teknik ekipler olduğunu öne sürdü.

Tepebaşı, şunları kaydetti:

"İddianameyi okudum, savcı bey cezalandırılmamı talep etmiş ve bana müteahhittir demiştir. Halbuki kooperatif tüzüğünde benim bir müteahhit olmadığım açıkça görülmektedir. Aynı zamanda tapu kayıtlarında mal sahibinin yönetim olduğu, belediye inşaat ruhsatındaki müteahhit bölümünde de kooperatiflerde müteahhit olmadığını bildiği için boş bırakmıştır. Bu anlamda yapı sahibi olarak kooperatif yazılmıştır. Dolayısıyla benim müteahhitlikle hiçbir ilgim yoktur. Ben müteahhit değilim. H Blok'u belediye denetlemeye projeden başlamış temelden itibaren her bölümünü denetlemiştir. İnşaat gününde son güne kadar belediye denetleyerek bir kusurun olmadığını tespit etmiştir. Ben şu anda 82 yaşımı cezaevinde geçiriyorum. Hiçbir suç işlemedim. Ailemin benim için çektiği çileye ve döktüğü göz yaşına dayanamıyorum. Hayatımda herkese yardımcı oldum. Bu anlattıklarıma itibar ederek beraatimi talep ediyorum."

Nebi K. de binaların sadece sıva işini yaptığını ileri sürdü.

Duruşmaya katılan tüm müştekiler, sanıklardan şikayetçi olduklarını belirterek, cezalandırmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 11 Ekim'e erteledi.

