7 ilde orman yangını

Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

Kütahya

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

Sinop

Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü. Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

İzmir

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bir kişi gözaltına alındı

Yangının, mezarlıktaki tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Polis, kaynak çalışmasını yaptığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.