Az Bulutlu 32.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.06.2024 16:00

7 ilde orman yangını

Çanakkale, İstanbul, Muğla, Sinop, Kütahya, Uşak ve İzmir'de orman yangını çıktı. İstanbul, İzmir, Sinop ve Muğla'da yangın kontrol altına alınırken, Çanakkale, Kütahya ve Uşak'ta ekiplerin yangınlara müdahalesi sürüyor.

7 ilde orman yangını

Uşak'ta hububat ekili arazide başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına müdahale ediliyor.

Yenişehir köyündeki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle yayılan yangın çevredeki ormanlık alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Uşak Orman İşletme Müdüğüne bağlı arazözler ve çok sayıda ekip sevk edildi.

Bu arada, yangın ve yoğun duman nedeniyle Uşak-İzmir kara yolundaki trafik akışı durduruldu.

7 ilde orman yangını

Kütahya

Kütahya'nın Gediz ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Karabacaklar köyü yakınında çamlık alanda henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Kütahya Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 helikopterle 23 arazöz ve 6 dozer sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Kütahya Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil,  "Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz bölgeye sevk edildi. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

7 ilde orman yangını

Çanakkale

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının söndürülmesine çalışılıyor.

Kumköy köyü yakınında henüz bilinmeyen nedenle orman yangını çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce hava ve kara araçları sevk edildi.

Havadan ve karadan müdahale başlatan ekiplerin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

7 ilde orman yangını

8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yangın ihbarının ardından ekiplerin hızlıca müdahaleye başladığını söyledi.

Bölgede şiddetli bir rüzgar olmamasının avantaj oluşturduğunu belirten Aktaş, "Yangına 8 uçak ve 4 helikopterle müdahale ediliyor. Yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor." dedi.

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Kumköy mevkisine yakın civardaki köylerde yaşayanlardan teyakkuzda olmaları istendi.

7 ilde orman yangını

Sinop

Sinop'un Dikmen ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Yakuplu köyündeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Sinop Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopter sevk edildi.

Çeşitli kurumlardan 70 personel, bir helikopter, 7 arazöz, 3 su ikmal aracı ile 7 ilk müdahale aracıyla müdahale edilen yangın, çalışmaların ardından kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

7 ilde orman yangını

Muğla

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü.  Yangında 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

Demirciler Mahallesi Hayıtlı mevkiindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

İhbar üzerine bölgeye giden Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait 3 uçak ve 3 helikopter, 10 arazöz, çok sayıda orman işçisi yangına müdahale etti.

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürülen yangında, 2 hektar ormanlık alan zarar gördü.

7 ilde orman yangını

İzmir

İzmir'in Narlıdere ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Narlıdere Mezarlığı üzerindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 25 arazöz, 5 su ikmal aracı ve 4 dozer ile itafiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. 

Bir kişi gözaltına alındı

Yangının, mezarlıktaki tadilat sırasında kaynak makinesinden çıkan kıvılcımlardan kaynaklandığı öne sürüldü.

Polis, kaynak çalışmasını yaptığı iddia edilen 1 kişiyi gözaltına aldı.

İstanbul

Tuzla Piyade Okulu arazisindeki ağaçlık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Tuzla İstasyon Mahallesi'nde D-100 kara yolu yanındaki Tuzla Piyade Okulu arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Tuzla, Pendik, Kartal ve Maltepe'den itfaiye ekipleri sevk edildi.

Çalılık ve ormanlık alanda 4 hektara yayılan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

ETİKETLER
Çanakkale İstanbul İzmir Muğla Orman Yangını
Sıradaki Haber
72 kişinin öldüğü Ebrar Sitesi davasında ilk duruşma
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:31
Çelik: Cumhur İttifakı kararlılıkla yoluna devam etmektedir
19:18
Bakan Fidan: İsrail'e durmadan silah ve mühimmat yardımı yapıyorlar
19:06
Borsa günü yükselişle tamamladı
19:13
Milli Savunma Bakanı Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı için Brüksel'e gitti
18:40
ABD, Küba'ya giden Rus deniz filosuna karşı bölgeye savaş gemileri ve uçak gönderdi
19:27
İSPARK ücretlerine zam: Bir saatlik otopark ücreti 70 TL oldu
TCG Kınalıada Japonya'da
TCG Kınalıada Japonya'da
FOTO FOKUS
Altınboynuz siyaha büründü
Altınboynuz siyaha büründü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ