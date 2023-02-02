Dünyayı etkisi altına alan küresel salgın boyunca Güvenli Turizm Sertifika programıyla turist ağırlamaya devam eden ve geçen yılı 13,5 milyon yabancı ziyaretçi rakamıyla kapatan Antalya, 2023 yılına hızlı başladı.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1-31 Ocak 2018'de hava yoluyla 91 bin 762 yabancı turistin geldiği kent, turizmde rekorların kırıldığı 2019'da aynı dönemde 140 bin 856 yabancıyı konuk etti. 2020'de ise henüz salgının hissedilmediği ocakta 185 bin 485 yabancı misafirin geldiği kent, salgının gölgesinde 2021'de 49 bin 841, geçen yıl da 138 bin 604 yabancı turisti ağırladı.

2023 sezonu için umutlu bir havanın estiği kentte, ocakta hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı geçen yıla oranla yüzde 58'lik artışla 219 bin 647'ye ulaştı.

En fazla turist gönderen ülkeler sıralamasında ise her dönem olduğu gibi Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'dan ocakta 71 bin 752 misafir geldi. Rusya'yı 35 bin 214 turistle Almanya, 13 bin 512 turistle İngiltere, 8 bin 86 turistle Polonya ve 7 bin 570 turistle İsrail takip etti. İlk onda ise Kazakistan, Ukrayna, Hollanda, Ürdün ve Belçika yer aldı.

"Çok iyi gidiyoruz"

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 392 bin 97'si 5 yıldızlı toplam 643 bin 51 yatak kapasitesine sahip Antalya'da 5 yıldız konseptinde 45 tatil köyü ve 401 otelin hizmet verdiğini söyledi.

Kentte son bahardaki hareketliliğin kış sezonunda da devam ettiğini belirten Yazıcı, "Çok iyi gidiyoruz, Allah nazarlardan saklasın." dedi.

Rakamların turizm sektörünü ve paydaşlarını sevindirdiğini aktaran Yazıcı, kentte yıllardır yapılmaya çalışılan "12 ay turizm" hedefinin gerçekleşmeye başladığını kaydetti.

Antalya'nın sadece yaz dönemine değil, alternatif turizm alanlarına da elverişli bir destinasyon olduğuna işaret eden Yazıcı, "Kentte düzenlenen fuara katılan bir firma yetkilisi, 'Otelde yer bulamadık' dedi, biz bu durumdan çok mutluyuz. Fuarlarla, sağlık, spor, kongre turizmleriyle yüzde 75-80'lerdeki kapalı otel oranını her geçen yıl aşağıya çekiyoruz." diye konuştu.

Yaz sezonu dışında kongre, fuar, spor, sağlık gibi alternatif turizm unsurlarını da önemsediklerini ve bu alana da yatırım yaptıklarını söyleyen Yazıcı, aralıktan nisana kadar olan dönemin de dolu geçmesi için gerekli çalışmaları yürüttüklerini bildirdi.

"Bu yıl 17 milyonu yakalarız"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da geçen yılın çok iyi geçtiğini ve 2023'e de sevindirici rakamlarla başladıklarını söyledi.

Ocak rakamlarının turizmin en parlak olduğu 2019 yılı ocak rakamlarını geride bıraktığını vurgulayan Atmaca, "Hem iç hem dış pazarda devam eden erken rezervasyonun etkisi var, aynı zamanda son 2 kıştır gelemeyen evinden çıkamayan yolcuların büyük bir bölümü de seyahat etmeye çalışıyor. Ocak rakamları çok iyi, iyi bir 2023 bizi bekliyor. Nevruzdan sonra da çok iyi bir sezonun başlayacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yıl yoğun bir yaz sezonu yaşanacağını ifade eden Atmaca, Antalya'nın yabancı rakiplerine göre de çok çok iyi ilerlediğini bildirdi. Bu yıl 2019 rakamlarının aşılacağını umut ettiklerini kaydeden Atmaca, "2019'da 15 milyon 800 bindi, bu yıl 17 milyonu çok rahat yakalarız, şu anki gidişat onu gösteriyor, 17 milyon Antalya için zorlamadan yakalanabilecek bir rakam gibi gözüküyor." dedi.