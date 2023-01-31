Akseki ilçesinde dün başlayan kar ve tipi, gece boyunca etkisini sürdürdü. Kar kalınlığının yer yer 25 santimetreye ulaştığı yolda, tır geçişlerine kısa süre izin verilmedi.

Ulaşım normale dönene kadar dinlenme tesislerine yönlendirilen tırlar, sabah saatlerinden itibaren yola çıkmaya başladı.

Çalışmalar sürüyor

Ekipler, ulaşımın aksamaması için 1825 rakımlı Alacabel mevkii başta olmak üzere kar yağışının aralıklarla etkili olduğu kara yolunda kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

Trafik akışının devam ettiği kara yolunda, sürücüler trafik ekiplerince kar lastiği ya da zincirsiz yola çıkmamaları yönünde uyarılıyor.