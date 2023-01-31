Haber Giriş: 31 Ocak 2023 Salı 10:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gökçeada'da rüşvet operasyonu: Belediye başkanı gözaltına alındı
[Fotograf: İHA]
Çanakkale Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin'in de aralarında olduğu 5 kişi, rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.
Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., emniyet müdürlüğüne götürüldü.
Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç. de şüpheliler arasında. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Çanakkale
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