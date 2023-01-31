Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Gökçeada'da bazı adreslere eş zamanlı baskın yapıldı.

Yolsuzluk ve rüşvet iddiasıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan Gökçeada Belediye Başkanı Ünal Çetin, Belediye İmar Müdürü S.D., kamu çalışanı E.B. ile müteahhitler R.G. ve B.B., emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Başka bir suçtan tutuklu müteahhit K.Ç. de şüpheliler arasında. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.