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Türkiye
AA 30.08.2023 12:49

Antalya Havalimanı yenileniyor

Yıl başından bu yana yaklaşık 25 milyon yolcuya hizmet verilen, 147 binden fazla uçuşun gerçekleştiği Antalya Havalimanı'nda yeni yatırımlarla kapasite artırılıyor.

Antalya Havalimanı yenileniyor
[Fotograf: AA]

Geçen yıllara göre hizmet verilen yolcu ve uçak sayısında önemli artışlara imza atan havalimanında, iç ve dış hatlar, CIP ve VIP terminalleri yenileniyor, ilave alanlar yapılıyor. Havalimanında bir yandan yolcu sirkülasyonu devam ederken bir yandan da hummalı bir çalışma yürütülüyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Antalya Havalimanı Başmüdürü Durdali Şavkar, Antalya'nın bir turizm kenti olduğunu belirterek havalimanının sadece kente değil, ülke ekonomisine önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun ve DHMİ Genel Müdürü Hüseyin Keskin'in destek ve takibiyle havalimanında yenileme çalışmalarının başlatıldığını anlatan Şavkar şunları söyledi:

"DHMİ Genel Müdürlüğü olarak Türkiye'nin büyük eser ve projelerle dünya havacılığının zirvesine yerleşmesi adına kiralama ve kapasite artırımına yönelik yatırımlar önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, havalimanının kapasite artırımına yönelik ilave yatırımların yapımı ile iç, dış hatlar, genel havacılık, CIP, VIP terminalleri için ihaleye çıkıldı. İhaleyi kazanan Fraport Tav Antalya Yatırım Yapım ve işletme AŞ arasında sözleşme imzalanarak geçen yıl ocakta yer teslimi yapıldı."

"Hava trafiği aksamadan inşaat devam ediyor"

Yatırımların 3 etapta planlandığını dile getiren Şavkar, işin ilk etabında tüm terminallerin büyütülmesi, devlet konuk evi, hangar, VIP, CIP, genel havacılık, kargo terminalleri, katlı otopark, heliport, ilave apron, akaryakıt ikmal tesisleri, lojman, başmüdürlük binası, güneş enerji sistemleri ve cami projelerinin tamamlanacağını bildirdi.

Şu anda kadar çalışmaların yüzde 50'lik kısmına ulaşıldığını aktaran Şavkar, "Hava trafiği aksamadan inşaat çalışmalarının yürütülmesi şeklinde program yapıldı. Şu anda hem inşaat devam ediyor hem de uçuşlar gerçekleştiriliyor." dedi.

Hangar projesinin de kente önemli katkı sunacağını işaret eden Şavkar, uçaklarda A tipi bakımların yapılabileceğini, bu açıdan önemli bir istihdam sağlanacağını kaydetti.

Yatırımların Antalya Havalimanı'nın çehresini tamamen değiştireceğini ve hareketliliği kolaylaştıracağını aktaran Şavkar sözlerini şöyle tamamladı:

"Antalya Havalimanı, Avrupa'da yolcu ve uçak trafiği konusunda en yoğun ilk 10 havalimanı arasında. Şu anda kapasitemiz 35 milyon yolcu, yeni yatırımlar sonrasında 80 milyona çıkacak. DHMİ Genel Müdürlüğü olarak Cumhuriyet tarihinin en büyük projelerini hayata geçirerek Türkiye'nin büyük eser ve projelerle dünya havacılığının zirvesine yerleşmiş bulunmaktayız. Türkiye Yüzyılı'na yakışır havalimanlarıyla geleceğe koşumuz devam edecektir." 

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