Hatay Kisecik Mahallesi'ndeki yangın koordinasyon merkezine gelen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, burada yetkililerden bilgi aldı.

[Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli (Fotoğraf: AA)]

Daha sonra helikoptere binen Pakdemirli, 220 nolu Keseciktepe Hava Radar Kıta Komutanlığında söndürme ve soğutma çalışmalarını inceledi.

Pakdemirli, çalışmalar sırasında devrilme tehlikesi geçiren arazözdeki personele de telefondan geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bakan Pakdemirli'ye Hatay Valisi Rahmi Doğan, milletvekilleri ve yetkililer de eşlik etti.