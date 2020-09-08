Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Malatya'da 4,6 büyüklüğünde deprem
[Harita: TRT Haber]
Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesi 4,6 büyüklüğünde bir depremle sallandı.
Deprem saat 13.44'te yerin yaklaşık 15 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Deprem Adıyaman'da da hissedildi.
Vali'den ilk açıklama
Malatya Valisi Aydın Baruş, şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk haberi almadıklarını açıkladı.
Bakan Soylu: Arama tarama tespit çalışmaları devam ediyor
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da depremle ilgili açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Arama tarama tespit çalışmaları devam ediyor. Geçmiş olsun diliyorum." dedi.
Etiketler: son dakika pütürge deprem malatya deprem depremSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 14:14
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