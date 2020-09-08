Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığında Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile bir görüşme yaptığını duyurdu.

Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda iki ülkenin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında dayanışmayı artırma kararı aldığını bildirdi.

Çavuşoğlu, "Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.