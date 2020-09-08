Bakan Çavuşoğlu: Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Kuzey Makedonya halkına olan desteğinin süreceğini belirtti.
Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Dışişleri Bakanlığında Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile bir görüşme yaptığını duyurdu.
Görüşmede ikili ilişkilerin ele alındığını aktaran Çavuşoğlu, aynı zamanda iki ülkenin yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını bağlamında dayanışmayı artırma kararı aldığını bildirdi.
Çavuşoğlu, "Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek." ifadesini kullandı.
#KuzeyMakedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat ve Makedonya-Türkiye Ticaret Odası Başkanı Aydoğan Ademoski ile ilişkilerimizi görüştük. Salgın sürecindeki dayanışmayı daha da pekiştireceğiz. Dost Makedonya halkına desteğimiz sürecek. pic.twitter.com/mwBff1UUxr— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) September 8, 2020
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