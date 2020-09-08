Doğu Akdeniz'deki gelişmeler dünyanın en önemli gündem maddeleri arasında yerini almaya devam ederken Türkiye'nin kararlı adımları da sürüyor.



Bir yandan sismik araştırmalar bir yandan tatbikatlar sürerken bir yandan da deniz astsubay öğrencileri açık deniz eğitimlerini Doğu Akdeniz'de sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin 6 Eylül'de TCG Cezayirli Gazi Hasanpaşa ve TCG Osmangazi ile denize açıldığı belirtildi.

TCG CEZAYİRLİ GAZİ HASANPAŞA ve TCG OSMANGAZİ ile Açık Deniz Eğitimlerine katılan MSÜ Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu 1’inci Sınıf Öğrencileri, 06 Eylül’de ORUÇ REİS araştırma gemimize refakat eden TCG KEMALREİS ve TCG BURGAZADA ile Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra etti. pic.twitter.com/8zUXFJOlUf — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 8, 2020

Birinci sınıf öğrencileri Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden TCG Kemalreis ve TCG Burgazada ile Doğu Akdeniz’deki deniz eğitimlerine katıldı.



