Önce Anadolu Ajansı, şimdi de TRT... Yunanistan'da Türkiye karşıtı yayınlar yapan Tourkika Nea adlı internet sitesi, Türk basınını hedef gösteriyor.

Aşırı sağcı site, TRT muhabiri ile bazı kamu çalışanlarının isimlerini yayımladı, kanuna aykırı iş yapıyorlarmış izlenimi vermeye çalıştı.

Geçtiğimiz hafta Anadolu Ajansı ekibinin bilgilerini paylaşan Yunan ırkçı haber sitesi bu kez de TRT'yi hedef aldı. Irkçı site Yunanistan'da görev yapan TRT Haber muhabiri Necat Ahmet’in bilgilerini yayınladı. https://t.co/XY36RByNG6 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2020

Türkiye düşmanı ırkçı site, birkaç gün önce de Meis Adası'na haber çalışmaları için giden Anadolu Ajansı ekibini ajanlıkla suçlayıp tehdit etmişti.

Tetikçi sitenin yaptıkları bununla da sınırlı değil

Yunan askerleri geçtiğimiz ay Türklerin yoğun olarak yaşadığı İskeçe bölgesindeki Gökçepınar köyünde provokasyon amaçlı tatbikat yaptı. Sözde tatbikat, bölgede yaşayan Türkler tarafından fotoğraflandı ve Türkçe yayın yapan birçok yerel basında yayınlandı. Aşırı sağcı site, bunun üzerine fotoğrafları yayınlanan azınlık evlerini düşman ilan ederek Yunan ırkçılara hedef olarak gösterdi.

Resmi kaynaklardan besleniyor

Ofisi Gümülcine'de bulunan internet sitesi, Yunanistan'ın resmi kaynaklarından besleniyor. Türkiye karşıtı içerikler üretip tetikçilik yapıyor.

Sitenin kurucusu Kostas Karaiskos aşırı sağcı grubun lideri

Sitenin kurucusu Kostas Karaiskos, Türk öğrencilerin de bulunduğu bir lisede matematik öğretmeni. Karaiskos ayrıca Gümülcine belediyesinde, aşırı sağcı bir grubun da lideri.