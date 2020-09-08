Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden, İstanbul'daki DEAŞ'lı terörist Hüseyin Sağır’la bağlantısı ortaya çıkınca yakalandı. Sağır, 2017 yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi katleden DEAŞ’lı terörist gibi eylem hazırlığındaydı.

Özden, terör örgütü içinde "briketçi" kod adıyla tanınıyor. Polis tarafından bugüne kadar 20 kez gözaltına alındı. Ancak her seferinde kendini gizlemeyi başardı.

FETÖ tarzı yapılanma

DEAŞ'ın Mahmut Özden üzerinden, Fetullahçı Terör Örgütü tarzı yapılanması dikkat çekiyor.

Haftanın 2 günü sohbet toplantıları düzenleyen Özden, sempatizanlarına devletin imamları arkasında namaz kılmamayı, kendi aralarında yaşadıkları sorunlarda çözümü adliyelerde değil kendi içlerinde kurdukları sözde kadı sisteminde çözmelerini tembihliyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in örgüt içindeki kod adının 'briketçi' olduğu ve DEAŞ'ı Türkiye'de FETÖ tarzı yapılanma ile yönettiği ortaya çıktı. Özden'in bağlantıları ve yaşamı bir kez daha incelemeye alındı. pic.twitter.com/7bzQJt43gu — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 8, 2020

Ayrıca sohbetlere çağırdığı kişileri aileleri ile birlikte DEAŞ'a destek olmaya teşvik ediyor.

Gizli haberleşme teknikleri kullanan örgüt üyeleri birbirleriyle telefonla konuşmuyor. Ancak örgüt üyeleri başkaları üzerine açılan sosyal medya hesaplarından hiyerarşik düzenle birbirlerine aldıkları talimatları iletiyor.

Mahalle sorumluluğundan sözde Türkiye sorumluluğuna

Özden'in örgüt içerisindeki yükselişi de ilginç. Örgüte girdikten sonra sözde mahalle sorumlusu olan Özden, aralarında husumet bulunan DEAŞ sempatizanları arasındaki sorunlara da aracı oluyor. Bu nedenle bir süre sonra DEAŞ'ın sözde kadısı olarak da bilinmeye başlıyor. Adana'daki DEAŞ sempatizanı 5 grubun biat ettiği Mahmut Özden, bir süre sonra kendini sözde Adana sorumlusu olarak tanıtıyor. Polisin, terör örgütü DEAŞ'la bağlantıları nedeniyle yakalayıp takip ettiği Özden, kendini gizlemeyi sürdürerek bu kez sözde Türkiye sorumlusu oluyor.

Örgütün Türkiye, Irak ve Suriye yapılanması deşifre edildi

Özden'in evinde yapılan aramada ele geçen 2 bilgisayarda örgütün şeması ile Türkiye, Irak ve Suriye yapılanması deşifre edildi. Çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi.

Koronavirüs testi pozitif çıktı

DEAŞ'lı Mahmut Özden ve birlikte tutuklandığı oğlu Hamza'nın koronavirüs testi pozitif çıktı. Bunun üzerine filyasyon ekibinin test yaptığı Özden'in ailesinden 3 kişinin daha koronavirüse yakalandığı tespit edildi.

Adana'da yakalanmıştı

DEAŞ adına çatışma bölgelerinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, üst düzey örgüt mensuplarından şifreli mesaj programları aracılığıyla aldığı talimatlar doğrultusunda Türkiye'deki stratejik yerlere, siyaset ve devlet adamları ile bazı ekonomik hedeflere yönelik sansasyonel eylemleri koordine eden DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden de ağustos ayının son günlerinde Adana'da yakalanmıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Mahmut Özden, tutuklanmıştı.

Kriptolu bilgisayarı ele geçirildi

Operasyonda ele geçirilen kripto bilgisayarda sözde sorumlunun talimatları deşifre edilmiş, örgütün planladığı kanlı eylemler gün yüzüne çıkarılmıştı.

Bilgisayarda, Ayasofya Camii'ne saldırı ve siyasileri Suriye'deki örgüt kamplarına kaçırma gibi eylemlerin ayrıntılarına ulaşılmıştı.