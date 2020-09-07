DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in yakalanmasıyla örgütün Türkiye'deki şifreleri çözüldü. Operasyonda ele geçirilen kripto bilgisayarda sözde emirin talimatları deşifre edildi.

Ayasofya Camii'ne saldırı ve siyasetçilerin kaçırılması gibi eylemler planlayan

DEAŞ elebaşı, örgüt üyelerine bulundukları yerlerde eylem yapmaları talimatı da verdi.

İstanbul polisi örgüt üyelerinin konuşma kayıtlarını analiz etti. Teröristlerin eylem hazırlığı yaptığı anlaşıldı.

TRT Haber, teröristlerin o yazışmalarına ulaştı.

DEAŞ'lı terörist:

"3 gündür Taksim'de geziyoruz. Bunların burunlarının dibindeyiz. 10 yere haber saldık, malzeme için. Birileri 'ben bulurum' dedi. Sanki sonuca yaklaştık."

Aile süsü ile keşif yapmış

Polis, İstanbul'da 18 Ağustos'ta kaldığı otelde gözaltına aldığı Hüseyin Sağır'ın kanlı eylem hazırlığının ayrıntılarını da deşifre etti. DEAŞ üyesi Sağır, eylem için Taksim'de keşif yaptı. Yanında bir kadın vardı. Teröristin aile görüntüsü vermek istediği tespit edildi. Polis şimdi Sağır'ın yanındaki o kadının peşinde.

Dijital verileri yok et talimatı

Örgütün, Hüseyin Sağır'a eylem sonrası dijital verileri yok etmesi yönünde talimat verdiği ortaya çıktı.

DEAŞ'lı Hüseyin Sağır'ın yazışlamarı:

"Bu işi bitirdikten sonra seni aramızda görmek istiyoruz. Kardeşim tedbiri elden bırakma. Eylem öncesi elindeki telefonu imha etmen, diğer kardeşlerimizin maslahatı için iyi olacaktır."

Sözde emirinin yakalandığı DEAŞ operasyonu kapsamında 11 kişi tutuklu bulunuyor.