Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye sorumlusu 20 Ağustos'ta başarılı bir operasyonla yakalandı, örgütün katliam planları da deşifre oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden'in kullandığı kriptolu bilgisayarı ele geçirdi.

DEAŞ'ın sözde Türkiye sorumlusu Mahmut Özden'in kriptolu bilgisayarı ele geçirildi. Bilgisayarda bulunan önemli bilgiler ilk kez @trthaber'de. https://t.co/kodVMxTSRA — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 3, 2020

Terörist Özden daha önce birkaç kez gözaltına alındı ancak sözde DEAŞ emirinin bilgisayarı ele geçirilemedi. İstanbul Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele ekipleri tekrar harekete geçti, özel ekip kuruldu. DEAŞ'ın sözde emiri adım adım takip edildi.

Bilgisayarı ele geçirildi

Adana'da olduğu belirlenen Özden, evinde kıskıvrak yakalandı. Evde özel ekip arama yaptı. Bilgisayarı da o evde ele geçirildi.

Ekipler bilgisayarı titizlikle inceledi. Sözde emirin bilgisayarı DEAŞ üyeleriyle iletişim aracı olarak kullandığı anlaşıldı. Özden'in tüm yazışmaları deşifre edildi. Terörist elebaşı önce eylem yapacağı yerleri belirliyordu. Ardından örgütün yurt dışındaki yöneticilerine öneride bulunuyordu.

Ayasofya Camii'ne saldıracaklardı

Amaçları Türkiye'de kutuplaşmayı arttırmaktı. Bunun için sansasyonel eylem planları da bilgisayardan çıktı. Ayasofya Camii o yerlerden sadece biriydi. Bilgisayarda örgüt üyeleriyle yapılan görüşmeler de yer aldı. Yurt dışından gelen talimatların olduğu tespit edildi.

11 terörist yakalandı

Elebaşı Mahmut Özden'in ele geçirilmesiyle birlikte 11 terörist daha yakalandı. Aralarında Irak ve Suriye gibi ülkelerde DEAŞ adına çatışmaya girenler de var.