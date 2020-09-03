Yunanistan bu kez Türk basın mensuplarını hedef aldı. Haber yapmak için Meis Adası'na giden Anadolu Ajansı ekibinin pasaport bilgilerini internetten yayınladı. Kışkırtıcı ifadelerle gazetecileri hedef gösterdi.

Türkiye düşmanı haberleriyle bilinen Yunan internet sitesi basın özgürlüğünü hiçe sayan bu skandala imza attı.

Tehditlere maruz kalan Anadolu Ajansı Atina Temsilcisi Tevfik Durul, yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

Durul, son gelişmeleri haber yapmak maksadıyla dün Atina'dan yola çıkara Meis'e geldiklerini söyledi. "Bizi 'MİT ajanı neden bunların adaya gelmesine izin veriyoruz. Gereken yapılsın. Zaten bilgileri de burada' tarzında kışkırtıcı ifadelerle bizi hedef gösterdiler." dedi.

İletişim Başkanı Altun: Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz

Ankara, Türk gazetecilerin hedef gösterilmesine sert tepki verdi. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Yunanistan'ın mafya devleti gibi davrandığını söyledi. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazetecilerin istediği gibi çalıştığına dikkat çekti.

Altun, "Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz. En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir." dedi.

Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.

En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir. — Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) September 2, 2020

Mutanoğlu: Görevlerini sürdürecekler

AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu , Anadolu Ajansı ekibinin tehditlere boyun eğmeden bölgedeki haber nöbetini sürdüreceğini söyledi:

"Skandalın aydınlatılması konusu da Yunanistan makamlarını boynundadır. Arkadaşlarımıza şunu söyledik: 'Kalacaksınız orada çalışmalarınıza devam edeceksiniz'."