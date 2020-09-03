Türkiye düşmanı ırkçı bir Yunan haber sitesi, Meis adasına haber yapmak için giden Anadolu Ajansı ekibini ajanlıkla suçlayarak tehdit etti.

Provokatif habere imza atan site yalnızca Yunan makamlarında bulunması gereken pasaportun fotoğrafına yer verdi.

Söz konusu haber Anadolu Ajansı Atina Temsilcisi Tevfik Durul ve fotomuhabiri Ayhan Mehmet'in adaya varışından kısa bir süre sonra yayınlandı.

Haberde "Neden Türk vatandaşı MİT ajanlarının Meis’e gitmelerine izin veriyoruz? Neden adaya ayak basmalarına izin verdik." ifadeleri dikkat çekti.

Fahrettin Altun'dan sert tepki

Anadolu Ajansı ekibinin hedef gösterilmesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Yunanistan'ın mafya devleti gibi davrandığına vurgu yaptı. Basın özgürlüğü ders vermeye kalktıkları Türkiye'de Yunan gazetecilerin özgürce çalıştığını hatırlattı.

Atina yönetimini uyaran Altun "Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz" ifadelerini kullandı.

Skandal habere bir tepki de Anadolu Ajansı Genel Müdürü Şenol Kazancı'dan geldi.

Kazancı, küresel bir haber ajansı olan AA’nın muhabirlerinin dünyanın her köşesinde olduğu gibi Meis Adası’nda da gündemi ve sıcak gelişmeleri yakından takip ettiğini belirtti.

Kazancı,, gazetecilerin kimlik ve pasaport bilgilerinin nasıl sızdırıldığı konusunda Atina yönetiminden bir açıklama ve özür beklediklerini kaydetti.