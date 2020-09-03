Yunan makamları bir internet sitesi aracılığıyla Anadolu Ajansı muhabirlerini hedef gösterdi.

Meis ile ilgili haber yapan Türk gazetecilerinin hedef gösterilmesine İletişim Başkanı Fahrettin Altun sert tepki gösterdi.

"Gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bedelini ödersiniz"

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Yunanistan'ın mafya devleti gibi davrandığına vurgu yaptı.

"Meis’te görev yapan AA çalışanlarını faşist bir internet sitesi eliyle hedef gösteren Yunan makamlarını kınıyoruz. Basın özgürlüğü dersi vermeye kalktıkları Türkiye’de Yunan gazeteciler istediği gibi çalışırken; bir AB üyesinin mafya devleti gibi davranabilmesi düşündürücüdür. Buradan Yunan makamlarına sesleniyorum: O gazeteci arkadaşlarımızın saçının teline zarar gelirse bunun bedelini ödersiniz.

En zor koşullarda gazetecilik görevini ifa eden Anadolu Ajansı’nı tehdit ederek, hedef göstererek, bilgilerini ifşa ederek susturmak kimsenin harcı değildir."