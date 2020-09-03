Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanları, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.

Denizcilere atış eğitimleriyle ve araştırma faaliyeti yürüten gemilerle çakışmama tavsiyesinde bulunuldu.

Buna göre Rusya, bölgede iki farklı konumda iki ayrı atış eğitimi yapacak.

Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki atış eğitimleri 8, 17, 22 ve 25 Eylül'de gerçekleşecek.

