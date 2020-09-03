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Türkiye'den Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex kararı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Türkiye, Doğu Akdeniz'de 2 yeni Navtex yayımladı. Rusya, bölgede atış eğitimleri gerçekleştirecek.
Doğu Akdeniz'deki yeni Navtex ilanları, Türk Deniz Kuvvetleri Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı tarafından duyuruldu.
Denizcilere atış eğitimleriyle ve araştırma faaliyeti yürüten gemilerle çakışmama tavsiyesinde bulunuldu.
Buna göre Rusya, bölgede iki farklı konumda iki ayrı atış eğitimi yapacak.
Rusya'nın Doğu Akdeniz'deki atış eğitimleri 8, 17, 22 ve 25 Eylül'de gerçekleşecek.
Etiketler: doğu akdeniz Navtex rusya atış eğitimleriSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 01:17
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