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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Tunuslu mevkidaşı ile görüştü
[Fotoğraf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi ile telefon görüşmesi yaptı.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, görevine yeni başlayan Tunus Dışişleri Bakanı Othman Jerandi'yi tebrik ederek, Türkiye'ye davet etti.
Etiketler: dışişleri bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TunusSon Güncelleme: 2 Eylül 2020 Çarşamba 23:48
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