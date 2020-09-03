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Binali Yıldırım ve eşinin COVID-19 testi pozitif çıktı
[Fotoğraf: AA ]
Binali Yıldırım, eşi Semiha Yıldırım ile vücut kırgınlığı şikayetiyle hastaneye gittiğini, koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Twitter hesabından açıklama yaptı.
Eşi Semiha Yıldırım ile birlikte vücut kırgınlığı şikayetiyle Ankara Şehir Hastanesi'ne başvurduklarını belirten Yıldırım, COVID-10 testlerinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yıldırım, şunları söyledi:
"Durumumuz iyi, herhangi bir olumsuzluk yok. Doktorlarımız, süreci evde geçirmemizi uygun gördüler. Vatandaşlarımızdan TMM kuralına riayet etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Dua eder, dua bekleriz."
Etiketler: son dakika koronavirüs covid -19 binali yıldırımSon Güncelleme: 3 Eylül 2020 Perşembe 15:12
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