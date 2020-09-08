İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, operasyonla bölücü terör örgütünü tamamen ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek amaçlandı.

Operasyonda, Van İl Jandarma Komutanlığı’nda görevli Jandarma Komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) ve Güvenlik Korucu timlerinden oluşan 1040 personel görev aldı.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Yıldırım (1-2-3-4-5-6-7-8-9) Operasyonları kapsamında bugüne kadar toplam 46 terörist etkisiz hale getirilmiş, 23 işbirlikçi yakalanmış, 90 mağara, sığınak ve depo imha edilmiş, çok sayıda silah-mühimmat, gıda ve yaşam malzemesi ele geçirildi.

46 terörist etkisiz hale getirildi

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik Yıldırım operasyonları kapsamında bugüne kadar 46 terörist etkisiz hale getirildi.