Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.



Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis adasındaki askeri hareketlilik TRT Haber kameralarına yansıdı.

Görüntüde bir Yunan askeri, bir askeri araçta bir süre vakit geçirdikten sonra hızlı adımlarla kulübeye doğru ilerliyor.

Diğer görüntüde ise adanın en yüksek noktasındaki anteni tamir eden 4 Yunan askeri görülüyor.

Yerleşim merkezine uzak bir noktadaki hareketlilik TRT Haber ekipleri tarafından tele objektifle görüntülendi.

Fransız haber ajansı AFP, 28 Ağustos'ta servis ettiği fotoğraflarda Yunan askerlerinin, içinde turistlerin de bulunduğu bir feribotla Meis adasına indiğini duyurmuştu.

Ardından TRT Haber ve TRT World ekipleri farklı tarihlerde adadaki Yunan askerlerinin hareketliliğini görüntülemişti.