Meis Adası'nda yine Yunan askerleri görüntülendi
Yunanistan'ın Meis Adası'nda bir kez daha askeri hareketlilik gözlendi. TRT Haber ekipleri 4 Yunan askerini adanın en yüksek noktasındaki telsizi onarırken görüntüledi.
Yunanistan attığı provokatif adımlarla Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam ediyor.
Antalya'nın Kaş ilçesine 2 kilometre uzaklıktaki Meis adasındaki askeri hareketlilik TRT Haber kameralarına yansıdı.
Görüntüde bir Yunan askeri, bir askeri araçta bir süre vakit geçirdikten sonra hızlı adımlarla kulübeye doğru ilerliyor.
Diğer görüntüde ise adanın en yüksek noktasındaki anteni tamir eden 4 Yunan askeri görülüyor.
Yerleşim merkezine uzak bir noktadaki hareketlilik TRT Haber ekipleri tarafından tele objektifle görüntülendi.
Yunanistan'ın askeri sevkiyat yaptığı haberleriyle gündeme gelen, Türkçe adı Kızılhisar olan Meis Adası, Türkiye kıyılarından Antalya'nın Kaş ilçesine sadece 2,1, Yunanistan'ın ana karasına ise 580 kilometre uzaklıkta yer alıyor.
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