Haber Giriş: Kaynak: AA
Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Yüz yüze eğitim ile ilgili birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak" dedi.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Microsoft iş birliğinde düzenlenen Mesleki Gelişim Programı Dijital Sertifika Töreni'nde konuştu.
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Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 8 Eylül 2020 Salı 11:46
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